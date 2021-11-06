Gaziantep'te kaçak sigara ve içki ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 bin 807 paket gümrük kaçağı sigara ile 37 şişe kaçak içki ele geçirdi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 bin 807 paket gümrük kaçağı sigara ile 37 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol ve sigara satışının engellenmesi ve satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, küçük yaşta çocuklara ve müşterilere kaçak alkol satışı yapıldığı tespit edilen iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 bin 807 paket gümrük kaçağı sigara ile 37 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan M.K. ve Ş.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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