Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu - Haberler

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildiKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.

07.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:58
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

'te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.900 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram kaçak çay, Karagöz Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde ise 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Toplamda 2.430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram çaya el koyan polis, yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler