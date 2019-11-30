Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

30.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:17

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 300 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen Güvenevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda ve içindeki bir araçta yapılan aramada, 9 bin 300 paket kaçak sigara ile 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.Kaçak sigara ve çaya el koyan polis, depodaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA