Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
25.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:46
Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 132 bin 200 makaron, 72 kilogram tütün, 105 paket kaçak sigara, 675 adet puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak