Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

26.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:26
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 5 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Kaçak sigaralara el koyan ekipler, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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