Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu Gaziantep'te bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak ve Kılınçoğlu Mahallelerinde şüpheli 2 aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler, araçlarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgisi bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA