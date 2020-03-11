Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
Gaziantep'te bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
11.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:58
Gaziantep'te bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak ve Kılınçoğlu Mahallelerinde şüpheli 2 aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler, araçlarda bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgisi bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA