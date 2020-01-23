Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yem taşıyan tırda 19 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.

23.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:06
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

'in ilçesinde yem taşıyan tırda 19 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bademli Mevkisinde şüphelendikleri tırı durdurdu.


Yapılan aramada Y.D. isimli şahsın kullandığı tırda yem çuvallar altına gizlenmiş 19 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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