Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

08.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:20

Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigarayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir adreste gümrük kaçağı tütün mamullerinin olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda söz konusu evde yapılan aramada, 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.E.H. ve M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA