Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te 5 bin 145 paket kaçak sigarayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:20
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

'te 5 bin 145 paket kaçak sigarayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İlçe Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Güneş Mahallesi'nde bir adreste gümrük kaçağı tütün mamullerinin olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda söz konusu evde yapılan aramada, 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.E.H. ve M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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