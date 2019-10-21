Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramalarda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır şoförü, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.