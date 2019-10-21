Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

21.10.2019 12:26
Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförü, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et