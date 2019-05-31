Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden A.E.M'nin gümrük kaçağı sigarayı ikametinde bulundurduğu ve satışa çıkaracağı ihbarı üzerine, operasyon düzenledi.

Operasyonda değişik markalarda 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan A.E.M, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA