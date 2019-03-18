Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 638 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan 3 aracı takibe aldı.

Söz konusu araçlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçlarda yapılan detaylı aramada 638 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA