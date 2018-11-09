Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te 47 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 47 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 tüfek ele geçirildi, kaçakçılıkta kullanıldığı değerlendirilen bir araca ise el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.