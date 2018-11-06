Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 48 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bulunan iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 48 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli ise emniyete götürüldü.