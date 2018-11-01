Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Osmaniye karayolu 25'inci kilometresinde boş bir fabrikanın bahçesinde 27 RM 545 plakalı şüpheli bir aracın bulunduğunu tespit etti.
Fabrikaya düzenlenen operasyonda şüpheli araçta yapılan aramada, 6 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.