Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Osmaniye karayolu 25'inci kilometresinde boş bir fabrikanın bahçesinde 27 RM 545 plakalı şüpheli bir aracın bulunduğunu tespit etti.

Fabrikaya düzenlenen operasyonda şüpheli araçta yapılan aramada, 6 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.