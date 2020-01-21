21.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:00

Gaziantep'te 'kaçak sigara' operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen 3 operasyonda, 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde sürücülerinden şüphelendiği 2 TIR'ı durdurarak, arama yaptı. Arama yapılan araçların gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1620 paket kaçak sigara ele geçirilirken, TIR sürücüleri gözaltına alındı. Ünaldı Mahallesi'nde bulunan iş yerine düzenlenen baskında ise 430 paket kaçak sigara bulunurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Sigaralar ile suçta kullanılan çekici ile 2 TIR dorsesine el koyan polis, gözaltına aldığı 3 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu