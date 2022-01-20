Gaziantep'te kaçak sigara kağıdı ve makaron operasyonu - Haberler
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Gaziantep'te kaçak sigara kağıdı ve makaron operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara kağıdı ve makaron operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 2 bin 70 paket kaçak sigara kağıdı ile 24 bin adet boş bandrolsüz makaron ve 6 bin adet dolu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 2 bin 70 paket kaçak sigara kağıdı ile 24 bin adet boş bandrolsüz makaron ve 6 bin adet dolu bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesin bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 24 bin adet boş bandrolsüz makaron, 6 bin adet dolu bandrolsüz makaron ve 2 bin 70 paket sigara kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Haber

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