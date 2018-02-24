Gaziantep'te Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araç ve şahıslarla ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında, durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta, 3 bin paket kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili oldukları tespit edilen yabancı uyruklu H.H. ve D.K, gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.