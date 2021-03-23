Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira ceza uygulandı
23.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:00
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira para cezası verildi, 5 kilogram kurbağa ele geçirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira para cezası verildi, 5 kilogram kurbağa ele geçirildi.
İslahiye Ortaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri devriye sırasında Yesemek Mahallesi'ndeki derede kurbağa avlayan D.N'yi (49) suçüstü yakaladı.
Şüphelinin yanındaki plastik bidonlar içerisinde 5 kilogram ağırlığında kurbağa bulundu.
Kurbağalar doğal ortamına salınırken şüpheliye bin 854 lira para cezası yazıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek