Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira ceza uygulandı
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Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira ceza uygulandı

23.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:00
Gaziantep'te kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira ceza uygulandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira para cezası verildi, 5 kilogram kurbağa ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kaçak kurbağa avlayan kişiye bin 854 lira para cezası verildi, 5 kilogram kurbağa ele geçirildi.

İslahiye Ortaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri devriye sırasında Yesemek Mahallesi'ndeki derede kurbağa avlayan D.N'yi (49) suçüstü yakaladı.

Şüphelinin yanındaki plastik bidonlar içerisinde 5 kilogram ağırlığında kurbağa bulundu.

Kurbağalar doğal ortamına salınırken şüpheliye bin 854 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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