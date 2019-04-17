Gaziantep'te, Kaçak Kozmetik Operasyonu: 3 Gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 176 bin 526 kutu kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak kozmetik ürünü bulundurulduğu bilgisi üzerine merkez Şahinbey ilçesindeki depoya baskın düzenledi. Arama yapılan depoda; 127 bin 958 kutu, depo sahiplerine ait araçta ise 48 bin 568 kutu olmak üzere toplam 176 bin 526 kutu kozmetik ürün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, depo sahibi 3 kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA