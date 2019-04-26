Gaziantep'te Kaçak Kozmetik Operasyonu: 2 Gözaltı
Gaziantep'te polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonla 198 bin 525 adet kozmetik ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonla 198 bin 525 adet kozmetik ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve iş yeri sahiplerine ait depoda yaptıkları operasyon sonucu 198 bin 525 adet kozmetik ürün ele geçirilirdi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli şahıs ise haklarında yapılan yasal işlemler ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA