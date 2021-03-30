GAZİANTEP - Kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Şahinbey ilçesi Bostancı Mahallesi'nde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı tespit edilmesi üzerine yapılan aramada el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz