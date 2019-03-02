Gaziantep'te Kaçak İlaç ve Sigara Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 bin lira değerinde gümrük kaçağı ilaç ve sigara ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarıbayır Mahallesi'nde Suriye uyruklu H.H.E'nin gümrük kaçağı ilaç, çay ve sigara sattığını belirledi.

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 150 bin lira değerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç, sigara ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili H.H.E. ve M.E, gözaltına alındı.

Kaynak: AA