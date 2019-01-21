Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 448 bin 987 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 448 bin 987 tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" ve "insan sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA