Gaziantep'te Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 509 litre kaçak içki ve 716 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçu Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Atatürk Mahallesi'nde belirlenen bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 509 litre kaçak içki, 716 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda D.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA