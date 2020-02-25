Gaziantep'te kaçak içki operasyonunda 2 gözaltı

25.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:18

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 420 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde bir evde kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisinin desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada ise çeşitli kaplara konulmuş 420 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: AA