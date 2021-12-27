Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçak içki üreticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak içki ve üretim malzemesi ele geçirirken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 20.12.2021-26.12.2021 tarihleri arasında kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlarla 1 milyon 753 bin 500 adet kaçak ilaç, bin 180 paket gümrük kaçağı sigara, 331 litre etil alkol, 311 şişe sahte içki, 60 litre dökme içki, 30 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 33 adet şarjör, 142 adet fişek ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 60 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP