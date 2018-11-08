Gaziantep'te Kaçak İçki Operasyonu

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda kaçak 2 bin 121 şişe içki ile 3 bin 897 litre içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada kaçak 2 bin 121 şişe içki, 3 bin 897 litre içki, 9 boş şişe, 20 bin 600 etiket, 3 bin 180 şişe kapağı ve şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi. Kaçak içki ve diğer malzemelere el konulurken ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

- Gaziantep