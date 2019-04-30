Gaziantep'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te sınırdan Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 26 göçmen sınır dışı edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri otogar civarında duran 5 transite şüphe üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu otogar civarında bekleyen araçların içerisinde 26 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenlerin Gaziantep'e illegal yollarla girdikleri tespit edilirken, göçmenlerin girişlerine yardım ettikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından tutuklanırken, yakalanan göçmenler ise tekrar sınır dışı edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA