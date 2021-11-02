Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu; 5 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin çalışmasıyla 40 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından alınan cep telefonlarının satışını yaptığı belirlenen 2 iş yeri ve 1 eve operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.