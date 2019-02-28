Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu 4 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde cep telefonu satan iş yerlerine yapılan operasyonda 74 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, ilçede kaçak cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin iş yerlerinden birinde yaptığı aramada, çekmece ve masa kenarlarına özel olarak yaptırılmış gizli bölmelerde 74 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el koyan ekipler, iş yeri sahipleri M.A., A.A., M.Ş. ve M.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: DHA