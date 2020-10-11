Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

11.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:52
Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta gümrük kaçağı 54 cep telefonu ile bin paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta gümrük kaçağı 54 cep telefonu ile bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada araç içerisinden gümrük kaçağı 54 cep telefonu ile bin paket sigara tespit edildi.

Ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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