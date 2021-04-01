Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te kaçak bin 323 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak sigara satışı yapanlara yönelik operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Gaziantep'te kaçak sigara satışı yapanlara yönelik operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde kaçak sigara satılması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda bin 323 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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