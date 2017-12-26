- Gaziantep'te kaçak bahis operasyonu



GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent merkezindeki 5 ayrı adrese yapılan kaçak bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, bilgisayar ve hardisklere el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri kent merkezindeki 5 ayrı adrese kaçak bahis oynatıldığı gerekçesiyle operasyon yaptı. 5 ekip toplamda 30 polisle yapılan eş zamanlı operasyonda iş yerlerinin işletmecileri sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, bazı bilgisayar ve hardisklere ise el konuldu.

Operasyon sonucu baskın yapılan işyerleri yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle mühürlendi.