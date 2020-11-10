Gaziantep'te kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı
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Gaziantep'te kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

10.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:28
Gaziantep'te kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı sahasında kaçak balık avcılığı yapan 3 şahsa 5 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı sahasında kaçak balık avcılığı yapan 3 şahsa 5 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi personelleri, il genelinde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bazı kişilerin kaçak balık avcılığı yaptıklarını tespit etti.

Tahtaköprü Barajı sahasında kaçak olarak balık avcılığı yaptığı belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, 3 kişiyi avlandıkları esnada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1,5 ton sazan balığı ile avlanmada kullandıkları 300 metrelik ağ ele geçirildi.

Ekipler, suçüstü yakalanan 3 kişiye çeşitli maddelerden toplamda 5 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

Ele geçirilen sazan balıkları Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki hayvanların beslenmesi için hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edilirken, avlanmada kullanılan ağ ise yakılarak imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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