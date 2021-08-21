Gaziantep'te kaçak avcıların vurduğu çeltikçi kuşu tedavi altına alındı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurulan çeltikçi kuşu tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurulan çeltikçi kuşu tedavi altına alındı.

Fırat Nehri yakınlarında bulunan Keleklioğlu Mahallesi'nin kırsalında vurulmuş bir çeltikçi kuşu bulan mahalle sakini Emir Göngür, hayvanı korumaya aldı.

Avcılar tarafından vurulan kuşa su ve yiyecek veren Göngür, durumu Doğu Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Görevliler, tarafından teslim alınan yaralı kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme