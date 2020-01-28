Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

28.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:48

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir tır garajına operasyon düzenledi.

Söz konusu garajda yapılan aramada bin 200 litre kaçak akaryakıt, 2 plastik fiber tank, 1 metal tank ve 1 santrafiş ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA