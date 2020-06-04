Gaziantep'te kaçak 800 bin makaron ele geçirildi Gaziantep'te kaçak 800 bin makaron, 800 bin sigara filtresi ile 13 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak 800 bin makaron, 800 bin sigara filtresi ile 13 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'deki bir iş yeri ile 2 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 800 bin makaron, 800 bin sigara filtresi ve 13 bin sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alının 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA