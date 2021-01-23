Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nizip-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Aramada, aracın özel bölmelerine gizlenmiş farklı markalarda 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı