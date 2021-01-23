Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi
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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi

23.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:48

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nizip-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Aramada, aracın özel bölmelerine gizlenmiş farklı markalarda 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Kaçak 66 cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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