Gaziantep'te Kaçak 526 Bin 115 Tıbbi İlaç Ele Geçti
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda kaçak 526 bin 115 tıbbi ilaç ele geçirildi.
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda kaçak 526 bin 115 tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde kaçak tıbbi ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi belirlenen işyerine yapılan operasyonda yapılan aramalarda 5 bin 510 Türk menşeli, 520 bin 605 yabancı menşeli olmak üzere toplam 526 bin 115 kaçak tıbbı ilaç ele geçirildi. Tıbbi ilaçlara el konulurken, yabancı uyruklu A.H. gözaltına alındı.