Gaziantep'te kaçak 520 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te kaçak 520 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenledikleri baskında kaçak 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

03.11.2019 09:45
Gaziantep'te kaçak 520 paket sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir depoya düzenledikleri baskında kaçak 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şehitkamil ilçesi Burak mahallesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramada 520 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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