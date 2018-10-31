Gaziantep'te Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama

Gaziantep'te Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, internet kablosu çalan ve güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, internet kablosu çalan ve güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'nde, geçen 21 Ekim günü Türk Telekom'a ait kablolar çalındı. Hırsızlığın ihbar edilmesinin ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından olayın şüphelilerinin M.C.D. ve N.A. olduğunu belirledi. Gece geldikleri bölgedeki kabloları çalan ve otomobille kaçtıkları belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Gaziantep

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