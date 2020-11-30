Gaziantep'te kablo hırsızı suçüstü yakalandı
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Gaziantep'te kablo hırsızı suçüstü yakalandı

30.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:38
Gaziantep'te kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep'te bir kişi, iş yerinden kablo çalarken suçüstü gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir kişi, iş yerinden kablo çalarken suçüstü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerine hırsız girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine giden ekipler, 1 şüpheliyi kablo çalarken suçüstü yakaladı.

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Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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