Gaziantep'te kablo çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kuruma ait internet kablolarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kuruma ait internet kablolarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuruma ait 500 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan polis ekipleri, kabloları çaldıklarını değerlendirdikleri 2 zanlıyı çalıntı bir motosikletle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir