Gaziantep'te kablo çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te kablo çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kablo çalan şüpheli yakalandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te internet kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te internet kablosu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kurumun internet kablolarının kesilerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheliden biri, operasyonla gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haber

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