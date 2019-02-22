Gaziantep'te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve cinsel uyarıcı maddeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, 616 uyuşturucu hap, 75 gram sentetik uyuşturucu ile 20 gram kubar ve 3 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili H.İ. (45) ile B.K. (23) gözaltına alındı.

Nizip ilçesindeki operasyonda ise Tahtani Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.K'nin (30) işlettiği markette 4 bin cinsel uyarıcı hap, M.S'nin (25) evinde de 8 bin cinsel amaçlı kullanılan krem, hap ve sprey ile tıbbi ilaç ele geçirildi. M.K. ve M.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA