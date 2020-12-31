Gaziantep'te jandarmadan sürücülere baklavalı uyarı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sürücülere uyarılarda bulunup, yeni yıllarını kutlayarak baklava ikram etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 80 saatlik kısıtlama başlamasıyla İslahiye-Hassa yolundaki uygulama noktasında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, sürücüleri kısıtlamanın başladığını hatırlatarak maske denetimi ile izin belgesi kontrolü yaparak sürücülerin ve yolcuların yeni yıllarını kutladı. Jandarma ekipleri uyarıda bulunduğu sürücü ve yolculara baklava ikram etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK