Gaziantep'te Jandarmadan Droneli Trafik Denetimi

Gaziantep'te Jandarmadan Droneli Trafik Denetimi

Gaziantep'te jandarmadan droneli trafik denetimiGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Hassa-Gaziantep karayolunda drone ile trafik denetimi yaptı.

Gaziantep'te jandarmadan droneli trafik denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Hassa-Gaziantep karayolunda drone ile trafik denetimi yaptı.
Hatay karayolunda seyir eden araçlar ve sürücüleri havadan drone ile karadan ise jandarma ekiplerince hız, hatalı sollama ve emniyet kemeri gibi kurallara riayet edilip edilmediğini denetlendi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri ikaz eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ise cezai işlem uyguladı.
Denetimlerden vatandaşlar da memnuniyetini dile getirirken Kilis'den Nurdağı'na giden Ökkeş Pala, ise sürekli kontrollerin yapılmasını istedi.
İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.