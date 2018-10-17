Gaziantep'te jandarmadan droneli trafik denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Hassa-Gaziantep karayolunda drone ile trafik denetimi yaptı.

Hatay karayolunda seyir eden araçlar ve sürücüleri havadan drone ile karadan ise jandarma ekiplerince hız, hatalı sollama ve emniyet kemeri gibi kurallara riayet edilip edilmediğini denetlendi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri ikaz eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ise cezai işlem uyguladı.

Denetimlerden vatandaşlar da memnuniyetini dile getirirken Kilis'den Nurdağı'na giden Ökkeş Pala, ise sürekli kontrollerin yapılmasını istedi.

İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.