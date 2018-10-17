Gaziantep'te Jandarmadan Drone ile Trafik Denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri Hassa-Gaziantep karayolunda drone ile trafik denetimi yaptı.

Hatay karayolunda seyreden araçlar ve sürücüleri havadan drone, karadan ise jandarma ekiplerince hız, hatalı sollama ve emniyet kemeri gibi kurallar kapsamında denetlendi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri ikaz eden ekipler, kuralları ihlal edenlere ise cezai işlem uyguladı.

Vatandaşlar denetimlerden memnuniyetini dile getirirken, Kilis'ten Nurdağı'na giden Ökkeş Pala, kontrollerin sürekli yapılmasını istedi.

İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP