Gaziantep'te jandarma "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesine katıldı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında sürücü ve yayaları trafik kurallarına yönelik uyararak, bilgilendirdi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında sürücü ve yayaları trafik kurallarına yönelik uyararak, bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, proje çerçevesinde Şahinbey ilçesindeki Küçükkızılhisar Mahallesi'nde bulunan ve yoğun olarak kullanılan yaya geçidi üzerinde program gerçekleştirdi.
Programda ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak, trafik kurallarını hatırlattı, uyarıda bulundu.
Ekipler, ayrıca bilgilendirme broşürleri de dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir