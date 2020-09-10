Gaziantep'te jandarma traktör kazalarını önlemek için 500 reflektör dağıttı Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, traktör kazalarını önlemek amacıyla 500 üçgen reflektör dağıttı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, traktör kazalarını önlemek amacıyla 500 üçgen reflektör dağıttı.

Geceleri arkadan çarpma şeklinde meydana gelebilecek traktör kazalarının engellenmesi amacıyla Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Görünür Ol Kazaya Sebebiyet Verme" sloganıyla Nizip Ziraat Odası ile yaptığı iş birliğiyle temin ettiği 500 reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Traktör sürücüleri, jandarma tarafından verilen üçgen reflektörleri römorklarına taktı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA